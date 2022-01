"Bienvenue dans le Bessin", vidéo de 3 minutes 15, réalisée par Arnaud et Ludo.

Instinctivement nous pensons à un désir de buzz et de publicité gratuite d'un office du tourisme. Par curiosité Nous cliquons sur "Play": titrage un peu ringard, musique d'ascenceur et puis... scénario rigolo et bien fait. Bravo !

Voilà des jeunes Bessinois fiers de leur Bessin normand.