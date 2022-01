Accident mortel dans l'Orne, une femme de 22 ans est décédée

Deux voitures sont entrées en collision sur la départementale 926 au lieu-dit "La Mare Boisard" à Genevraie dans l'Orne.

Un choc très violent entre une Citroën C3 qui doublait et une Mercedes ML qui arrivait en face. Dans la C3, 1 conducteur et 3 passagers dont deux âgés de 10 et 13 ans. La passagère avant, âgée de 22 ans, née à Argentan et résident à Grand Quevilly en Seine-Maritime, est décédée.

Deux personnes dans la Mercedes, de Saint-Evroult-de-Montfort, légèrement blessées et transportées à l'hopital d'Argentan.