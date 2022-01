Noël : Le Ryad lutte contre la solitude

Et pour Noël, ils ont décidé d’offrir un repas à toutes les personnes sans-abri et seules. “Tout le monde peut venir”, précisent les gérants.



Au menu de ce 24 décembre, couscous et thé à la menthe pour tous. L’idée de ce réveillon est venue naturellement à Mohamed Si Hamed. “Je suis arrivé en France il y a 20 ans et Tahar et moi avons vécu des Noëls seuls, se remémore le restaurateur, qui met un point d’honneur à ce que chacun puisse être entouré ce soir-là. Nous avons trouvé des gens qui nous ont tendu la main, nous voulons rendre la pareille”. Les deux amis espèrent accueillir 80 personnes.

“Mais s’il y a plus de monde, on fera deux services”. En plus de leurs investissements, Tahar et Mohamed ont reçu de l’aide de leurs fournisseurs, notamment Karim, boucher à la Croix-de-Pierre. Un acte solidaire, qu’ils envisagent de reproduire en 2015.