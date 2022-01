Tennis de Table : Jusqu'où va aller le SPO Rouen ?

Ce que l'on a aimé

- L'arrivée de Wei Dong Shi. Recruté comme n°64 national, le Chinois a vu son classement réhaussé, il est aujourd'hui n°20 et n'a subi qu'une défaite, à Argentan. Et encore, il était blessé. Tout le monde se souvient de sa victoire contre le champion de France en titre Stéphane Ouaiche, joueur de Villeneuve-sur-Lot.

- La montée en puissance de Jesus Cantero. L'Espagnol a débuté doucement sa saison avant de tout emporter sur son passage à coups de grands coups droits dévastateurs.

- Le talent brut de Can Akkuzu, n°65 national, et promis à un bel avenir. Fatigué par l'enchaînement des matchs, l'international français junior confirme malgré tout les attentes placées en lui et contribue à la bonne forme du SPO Rouen.

- Le coup de poker tenté par le SPO Rouen avec le recrutement de Konstantinos Papageorgiou, n°48, en provenance de l'ALCL Grand-Quevilly, comme joker. Le Grec a apporté des points précieux au club.

- La transition réussie entre les deux coachs, Guillaume Marais (entraîneur l'année dernière) et Eric Varin. Ce dernier continue de jouer avec l'équipe de N1.

- La victoire contre Boulogne-Billancourt, grand favori de la montée en Pro A, avec un Wei Dong Shi des grands soirs.

Ce que l'on a moins aimé...

- La défaite à Argentan 1-3. Avec un Wei Dong Shi blessé et un Can Akkuzu fatigué, les Rouennais ratent l'occasion d'engranger un nouveau succès et de passer les fêtes dans les habits de leader.

- Le nul 3-3 contre Villeneuve-sur-Lot, l'une des équipes favorites pour la montée en Pro A. La performance est belle en soi mais l'on se souviendra des balles de match obtenues par Jesus Cantero face à Grégoire Jean et qui aurait pu mener son équipe à la victoire finale.

Ce dont on rêve...

- Un seul souhait, pour cette année 2015 : une seconde partie de saison aussi bien négociée que la première et une montée en finale en Pro A. Personne ne l'évoquait en début de saison mais tout le monde se prend à rêver. Avec un Wei Dong Shi toujours aussi sûr de sa force, un Jesus Cantero en confiance, un Can Akkuzu au potentiel impressionnant et un Konstantinos Papageorgiou prêt à prendre la relève, rien n'est impossible.