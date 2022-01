Chômage en Haute-Normandie : 1213 demandeurs d'emplois supplémentaires en novembre

Ils sont 104 619 demandeurs d'emploi de catégorie A en Haute-Normandie fin novembre 2014. Par rapport à la fin octobre, le nombre de chômeurs a augmenté de 1,2 % (+ 1213 demandeurs d'emplois). Une hausse supérieure à la moyenne nationale (+0,8%). Cette hausse concerne davantage la Seine-Maritime (+1,4%) que l'Eure (+0,6%).

Si l'on prend en compte les catégories A, B et C, le nombre de demandeurs d'emplois s'établit à 161 657 fin novembre, un chiffre stable par rapport à la fin octobre et en hausse de 3,6 % sur un an. A l'échelle nationale, il n'y a pas de stabilité mais une hausse de 0,4 %.

En allant un peu plus loin, nous constatons que le chômage des jeunes en catégorie A est toujours problématique avec une hausse de 1,4% sur un mois malgré une diminution de ce même chiffre de 3,1% sur un an. Pire encore, la situation des seniors de plus de 50 ans : le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A augmente de 0,8% sur un mois et surtout de 8,1% sur un an.

Dernière donnée, le chômage de longue durée (inscrit à Pôle Emploi depuis un an ou plus en catégorie A, B et C) augmente de 8,3% sur un an.