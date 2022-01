Sydney (AFP). Australie: arrestation de deux hommes par la police antiterroriste

La police australienne a annoncé mercredi avoir arrêté à Sydney deux hommes, dont l'un est inculpé pour détention de documents liés à un projet d'attentat contre des cibles gouvernementales. Ces arrestations menées par la police antiterroriste interviennent après une série d'autres interpellations de personnes soupçonnées de préparer un attentat sur le sol australien ou d'apporter une aide logistique ou financière aux jihadistes. Un des hommes inculpés mardi soir, âgé de 20 ans, est accusé d'avoir en sa "possession des documents destinés à faciliter un attentat terroriste". L'autre homme, âgé de 21 ans, est accusé d'avoir enfreint une injonction de justice. "Sans aucun doute, les documents évoquent un peu des cibles gouvernementales potentielles", a déclaré Michael Phelan, commissaire-adjoint de la police fédérale australienne, chargé de la sécurité nationale. Les cibles se situent à Sydney, a-t-il ajouté, sans entrer dans les détails: "Je suis certain que nous avons interrompu ce qu'ils projetaient de faire. Et c'est tout ce que je suis prêt à vous dire à cet instant." Mardi, le Premier ministre australien Tony Abbott avait averti ses concitoyens que les communications "terroristes" s'étaient intensifiées depuis la prise d'otages de Sydney. Le 15 décembre, Man Haron Monis, un homme d'origine iranienne au passé violent, avait séquestré 17 employés et clients du Lindt café, au coeur de Sydney. Deux otages et Monis ont péri lors de l'assaut des forces de l'ordre dans la nuit du 15 au 16 décembre. "Le niveau de menace terroriste reste élevé et comme vous le comprenez, à ce niveau, un attentat est probable", a ajouté M. Abbott. Engagée aux côtés des Américains dans la lutte contre les combattants de l'EI, l'Australie avait relevé en septembre son niveau d'alerte face à la menace terroriste représentée par les jihadistes de retour d'Irak et de Syrie. Les autorités n'ont cependant pas qualifié la prise d'otages de Sydney d'acte terroriste.

