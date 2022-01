Kiev (AFP). Ukraine: reprise des négociations entre Kiev et rebelles prorusses

Les négociations de paix entre Kiev et les rebelles prorusses doivent reprendre mercredi à Minsk, au lendemain du renoncement par l'Ukraine à son statut de pays non-aligné, décision qui lui permet à terme de demander l'adhésion à l'Otan. La décision de l'Ukraine est "absolument contre-productive" et ne fera qu'"exacerber le climat de confrontation", a réagi le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov. La reprise des négociations de paix mercredi et vendredi à Minsk, capitale du Belarus, avait été annoncée lundi par le président Petro Porochenko, après plus de deux semaines d'incertitudes sur leur tenue. L'information sur la rencontre des représentants ukrainiens, russes, rebelles et ceux de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) a finalement été confirmée mardi par l'OSCE, les séparatistes et les autorités bélarusses. Les nouveaux pourparlers sont destinés à relancer le processus de paix entamé début septembre et qui avait abouti à des accords visant notamment à créer une ligne de démarcation entre les deux camps. Ils avaient également abouti à un premier cessez-le-feu dans l'est de l'Ukraine, au final très peu respecté jusqu'à devenir inexistant. M. Porochenko avait souligné début décembre que les accords de Minsk du 5 septembre seraient "la base d'un règlement pacifique" du conflit. Quatre dossiers seront abordés à Minsk, dont le cessez-le-feu total, le retrait des armes lourdes, l'échange de tous les prisonniers et la livraison d'aide humanitaire dans la zone sous contrôle rebelle, a précisé à Kiev la représentante de l'OSCE pour ce conflit Heidi Tagliavini, citée par Interfax-Ukraine. Les rebelles souhaitent évoquer "la levée du blocus économique" de ces territoires dont Kiev a arrêté tout financement depuis la mi-novembre et la mise en oeuvre des lois ukrainiennes prévoyant davantage d'autonomie pour cette zone, ainsi que l'amnistie pour certains combattants rebelles, a indiqué le représentant séparatiste, Denis Pouchiline, cité par Interfax. Kiev a jusqu'à présent catégoriquement refusé de renouveler le financement des régions rebelles, exigeant de son côté l'annulation du vote séparatiste de novembre dans les deux "républiques" séparatistes autoproclamées. Si les protagonistes parviennent à se mettre d'accord, des documents formels pourraient être signés au cours de leur prochaine rencontre vendredi à Minsk, selon le leader séparatiste Igor Plotnitski, cité par son service de presse. - 'Adversaire militaire potentiel' - Cette session de pourparlers de paix intervient alors que de nouvelles tensions ont surgi entre Kiev et Moscou. Le Parlement ukrainien dominé par les pro-Occidentaux a en effet voté mardi à une vaste majorité de 303 députés, avec seulement huit voix contre, en faveur d'un projet de loi abolissant son statut de pays non-aligné. Réintroduit en 2010 par Viktor Ianoukovitch, alors président, ce statut signifiait que cette ex-république soviétique s'abstenait de rejoindre tout bloc militaire. Le président ukrainien Petro Porochenko, qui va promulguer ce texte, avait expliqué sa nécessité par l'"agression" militaire russe contre l'Ukraine. Face à l'"'annexion illégale" par Moscou de la péninsule ukrainienne de Crimée en mars et l'"intervention militaire" russe dans l'est de l'Ukraine, l'Etat doit "rechercher des garanties plus efficaces pour () la sécurité et l'intégrité territoriale" du pays, souligne la note d'analyse accompagnant le projet de loi. La Russie a rattaché la Crimée après le renversement en février du président prorusse Ianoukovitch, qui avait réprimé dans le sang des manifestations pro-européennes à Kiev avant de se réfugier en Russie. Kiev et l'Occident accusent Moscou d'avoir ensuite organisé et armé la rébellion prorusse dans l'est de l'Ukraine qui a débouché sur un conflit ayant fait plus de 4.700 morts depuis qu'il a éclaté en avril. La Russie est aussi accusée d'avoir déployé ses troupes régulières - jusqu'à 10.000 soldats actuellement, selon Kiev - dans la zone des combats. Frappé par de lourdes sanctions occidentales, Moscou dément toute implication dans ce conflit. Si le parcours de l'Ukraine en vue d'une entrée dans l'Otan s'avère ardu et le vote de mardi reste largement symbolique, Moscou a d'ores et déjà menacé de "réagir".

