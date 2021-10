Bruxelles (AFP). Ukraine: la Russie et les séparatistes ont accru leurs capacités d'attaque

Les séparatistes et la Russie ont accru leurs capacités militaires dans l'est de l'Ukraine, ce qui permet "de lancer de nouvelles attaques" à très court terme, a estimé lundi le secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg. "Nous avons observé ces dernières semaines et mois un soutien continu de la Russie aux séparatistes, avec des armes lourdes, de l'artillerie, des systèmes sophistiqués de défense anti-aérienne, de l'entraînement mais aussi de forces", a énuméré M. Stoltenberg, évoquant un "accroissement militaire régulier". "Ils ont la capacité de lancer de nouvelles attaques à très court terme", a-t-il ajouté lors d'une conférence de presse.

