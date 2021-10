Bruxelles (AFP). Ukraine: réunion extraordinaire de l'Otan après une nouvelle escalade du conflit

L'Otan tiendra lundi après-midi une réunion "extraordinaire" sur la situation en Ukraine, à la demande de Kiev, alors que le conflit dans l'est du pays a connu ce week-end une nouvelle escalade, a annoncé l'Alliance atlantique. "Une réunion extraordinaire de la commission Otan-Ukraine au niveau des ambassadeurs aura lieu aujourd'hui à 14H00" (13H00 GMT) "au siège de l'Otan", selon un communiqué. Cette réunion se tiendra à la demande de l'Ukraine "au regard de la situation dans l'est du pays", a précisé un responsable de l'Otan. Le secrétaire général, Jens Stoltenberg, doit tenir un point de presse vers 16H00 (15H00 GMT). La commission Otan-Ukraine (COU) a été créée dans le cadre des accords de partenariat entre l'Alliance et l?Ukraine, signés en 1997. Elle offre un cadre pour la coopération politique et pratique entre les deux partenaires. Le conflit de neuf mois dans l'Est séparatiste prorusse a connu un nouveau tournant samedi avec le bombardement du port stratégique de Marioupol, qui a fait 30 morts et une centaine de blessés civils. L'Union européenne a décidé de convoquer une réunion extraordinaire de ses ministres des Affaires étrangères jeudi à Bruxelles avec l'objectif de sanctionner cette nouvelle offensive. La chancelière allemande Angela Merkel a appelé dimanche le président russe Vladimir Poutine à "faire pression sur les séparatistes". Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a annoncé lundi que la Russie faciliterait des contacts entre Kiev et les rebelles "dans les prochains jours".

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire