Calvados : 200 gendarmes et policiers mobilisés pour les fêtes

Dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier (de 21h à 11h du matin), la police nationale mobilisera une quarantaine de fonctionnaires qui feront une quinzaine de contrôles sur les cinq circonscriptions de police du département (Caen, Trouville-Deauville, Dives-sur-mer, Lisieux, Honfleur). Quant à la gendarmerie nationale, elle prévoit notamment cette même nuit une opération coordonnée sur l'ensemble du département, en visant la consommation d’alcool et de stupéfiants avec un effectif de 152 militaires sur 75 postes de contrôle.



Par ailleurs, la préfecture soutient des actions menées par diverses associations de sécurité routière, qui assureront la distribution de 4 000 éthylotests. Des bénévoles du Lion’s club seront présents à Falaise le 31 décembre, à l’entrée de deux grandes surfaces, au marché de Villers-Bocage, et à celui du boulevard Leroy à Caen le 31 au matin. Les associations "Conduire pour la vie" et "Alcool info" en distribueront à Deauville, place Morny entre 16h et 18h30 le 31 décembre. L’association "Alcool et conduite" sera présente pour en distribuer dans un centre commercial à Aunay-sur-Odon entre 14h et 17h le 31 décembre.

Pour rappel, deux à trois verres standard (25 cl de bière à 5°, 12,5 cl de vin de 10° à 12°, 3 cl d’alcool distillé à 40° type whisky, anisette, gin) suffisent à atteindre et dépasser la limite maximale autorisée pour conduire, 0,5 g d’alcool par litre de sang (ou 0,25 g par litre d’air). Chaque verre consommé fait monter le taux d’alcool de 0,20 g à 0,25 g en moyenne.