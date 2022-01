Sortir dans le Calvados : jeudi 25 décembre

Pour Noël, faites une bonne action. En allant au cinéma aujourd'hui, vous soutiendrez automatiquement l'association "Les Toiles Enchantées", qui apportent le cinéma dans les hôpitaux et organisent des projections pour les jeunes malades. Venez en famille ou entre amis au cinéma voir le film de votre choix ce jeudi 25 décembre et apportez du bonheur aux jeunes malades.

Le Girafou est le parc de jeux et de loisirs couvert de 1300m² situé à Caen, pour les enfants de 2 à 12 ans. De nombreux jeux et services pour passer un agréable moment en famille, comme des structures gonflables géantes, un labyrinthe géant, une mini discothèque, des petits kartings électriques adaptés à partir de 3 ans et une petite salle de cinéma. Pendant les vacances scolaires c'est ouvert tous les jours de 10h à 19h, sauf aujourd'hui ou le parc est fermé.

Le manège de chevaux de bois "La belle époque" est installé comme chaque année à Vire. Il se trouve cette fois devant la mairie ainsi que ses gourmandises sucrées : gaufres, crêpes et churros. Vous pouvez en profiter jusqu'au 10 janvier.