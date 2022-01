Vous avez rien de prévu samedi soir ? Venez piocher des idées içi

Votre soirée concert

Rendez-vous à Montmartin-sur-Mer pour la soirée Réveillons-nous ou vous allez retrouver une dixaine d'artiste sur scène dont The Lipsticks, le Cotton Project ou encore Dj Banane ! Les tarifs oscillent entre 5 et 7 euros rendez-vous sur chaufferdanslanoirceur.org pour plus d'infos.

Dans vos clubs

Les Casseurs Flowters débarquent aux Planches à Deauville. Ils font une étape dans leur tournée des clubs, vous les retrouvez en showcase de 23h00 à 6h00.

Au Plan B à Males au Lieu dit Les Margottières c'est la Christmas Candy Party !

Le Space fête aussi Noël ce samedi à partir de minuit un gros programme : Canon à neige artificiel, déco rouge et blanche et pleins de cadeaux à gagner.

Participez également au Ministry of Sound Tour à l'Aston club route de Brix. Soirée mix by DEM G.

A l'Agrion à Vers c'est la grosse soirée des anniversaires de décembre avec 6 entrées offertes avant 1h00 aux natifs du mois.

Et puis au Koncept à Lessay c'est la répétition du nouvel an dans une ambiance de folie !