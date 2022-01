Tendance Live Alençon, Louane programmée le 24 janvier 2015

Découverte dans The Voice saison 2 où elle arrive jusqu'en 1/2 finale, Louane a pris le temps de travailler sur son album, notamment avec l'auteur-compositeur Patxi Garrat et Dan Black du groupe The Servant.

En septembre dernier, elle monte sur la scène du stade Pierre Mauroy de Lille pour chanter en duo avec Patrick Bruel.

Louane écrit, compose et joue même la comédie dans « La Famille Belier » avec François Damiens et la normande Karin Viard.

La charmante et sensible Louane sera sur la scène de la deuxième édition du Tendance Live Anova. Recevez vos billets gratuits, renseignements ICI.