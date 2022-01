New York (AFP). Etats-Unis: amende record de 772,29 millions de dollars contre Alstom, accusé de corruption

Les autorités américaines ont infligé une amende record de 772,29 millions de dollars au groupe énergétique français Alstom, accusé de corruption dans plusieurs pays et notamment en Indonésie. Alstom a reconnu que certains de ses responsables et employés avaient versé des pots-de-vin à des officiels en Indonésie, en Egypte, en Arabie saoudite, dans les Bahamas et à Taïwan pour remporter des contrats, soit en infraction à la loi américaine sur les pratiques de corruption à l'étranger (FCPA), selon un communiqué du département de la Justice américain (DoJ).

