Dijon (AFP). Dijon: l'attaque n'est pas un acte terroriste

La procureure de la République à Dijon a affirmé lundi que l'attaque de dimanche soir n'était pas "un acte terroriste" et que son auteur souffrait d'une "pathologie psychiatrique ancienne et lourde". Le conducteur de la voiture qui a foncé sur des passants dimanche soir à Dijon blessant treize personnes, a une "pathologie psychiatrique ancienne et lourde" pour laquelle il a fait "157 passages en unité psychiatrique", a précisé la procureur de la République Marie-Christine Tarare. "Il ne s'agit pas d'un acte terroriste", a-t-elle affirmé au cours d'une conférence de presse,précisant que le chauffeur reconnait avoir agi "volontairement" et "seul".

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire