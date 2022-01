Kiev (AFP). Ukraine: le Bélarusse Loukachenko à Kiev, que les négociations piétinent

Le président bélarusse Alexandre Loukachenko a rencontré son homologue ukrainien dimanche à Kiev, prenant ses distances avec Moscou alors que la préparation de négociations de paix sur le conflit en Ukraine piétine. Selon des sources au sein du pouvoir ukrainien, M. Loukachenko, bête noire des Occidentaux et allié de longue date de la Russie, mais qui s'est notamment gardé de soutenir les séparatistes prorusses de l'est de l'Ukraine, souhaite également solliciter Kiev pour l'aider à se rapprocher de l'Europe. Le président bélarusse s'est déclaré prêt à "tout faire" pour aider l'Ukraine à apaiser le meurtrier conflit armé dans l'Est rebelle lors de sa rencontre avec son homologue pro-occidental Petro Porochenko. "Nous allons tout faire pour qu'il y ait la paix et le calme ici", a déclaré M. Loukachenko, cité par son service de presse alors que le conflit armé a déjà fait plus de 4.700 morts depuis son début en avril. Un nouveau round de négociations entre Kiev et rebelles était attendu ce dimanche à Minsk pour relancer le processus de paix mais les protagonistes ne sont pas parvenus à confirmer cette date ni même à en avancer une autre. "Il n'y a aucune nouvelle information quant à la date de la rencontre de Minsk", a déclaré dimanche à l'AFP Denis Pouchiline, représentant de la République autoproclamée de Donetsk (DNR). L'Allemagne, principal médiateur européen dans la crise ukrainienne, a pourtant à plusieurs reprises souligné cette semaine l'importance d'une rencontre "physique" entre les rebelles et le Groupe de contact composé de représentants de l'Ukraine, de la Russie et de l'OSCE. La chancelière Angela Merkel a eu un entretien téléphonique samedi avec M. Porochenko à ce sujet. "Il est crucial d'organiser la rencontre", a souligné la présidence ukrainienne dans un communiqué. Le principal point d'achoppement est la demande des séparatistes que Kiev reprenne le financement budgétaire des régions séparatistes, coupé à la mi-novembre. Kiev exige en revanche que soient annulés les résultats du vote séparatiste de novembre dans les deux républiques autoproclamées. - Loukachenko s'éloigne de Moscou - Malgré le retard des négociations, la nouvelle trêve instaurée le 9 décembre dans l'est de l'Ukraine continue à être globalement respectée. Aucun soldat ukrainien n'a été tué au cours des dernières 24 heures, a indiqué Kiev dimanche. La visite du président bélarusse à Kiev sera suivie lundi par celle de son homologue du Kazakhstan, Noursoultan Nazarbaev. Loukachenko et Nazarbaev "ont senti la faiblesse de (Vladimir) Poutine" et souhaitent que "l'Ukraine les aide à améliorer leur relations avec l'Europe", a déclaré à l'AFP un haut responsable ukrainien, sous couvert de l'anonymat. Le président Porochenko a proposé dimanche à son homologue bélarusse de "soutenir" le développement des relations de Minsk avec les pays du Partenariat oriental de l'Union européenne, selon la présidence ukrainienne. Les événements en Ukraine ont déclenché le pire affrontement politique depuis la guerre froide entre l'Occident et la Russie, frappée par des sanctions occidentales qui ont provoqué un effondrement record du rouble. Selon certains analystes, MM. Loukachenko et Nazarbaev, qui sont tous deux à la tête d'ex-républiques soviétiques voisines de la Russie, craignent pour leur indépendance depuis l'annexion par Moscou de la péninsule ukrainienne de Crimée en mars et son soutien aux rebelles dans le conflit armé dans l'est de l'Ukraine. Les deux présidents ont publiquement soutenu l'intégrité territoire de l'Ukraine, au risque de déplaire à Moscou.

