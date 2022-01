Paris (AFP). Dijon: un automobiliste fonce sur des passants en criant Allahou Akbar

Un automobiliste, probablement déséquilibré, a foncé dimanche soir à Dijon sur des passants en criant "Allahou Akbar", "Dieu est le plus grand" en arabe, faisant onze blessés dont deux graves, a-t-on appris de source proche de l'enquête. "L'homme, né en 1974, présente le profil d'un déséquilibré et serait suivi en hôpital psychiatrique", a déclaré à l'AFP cette source, précisant que "pour l'heure ses revendications semblent encore floues". Cette agression survient au lendemain de l'attaque du commissariat de Joué-lès-Tours (Indre-et-Loire), où l'assaillant avait agressé des policiers en criant "Allahou Akbar" avant d'être abattu par les forces de l'ordre. A Dijon, l'homme a été interpellé par la police, a affirmé une source policière. Vers 20H00, dans le centre-ville, il a foncé à cinq endroits différents sur des passants. "Neuf personnes ont été légèrement blessées et deux autres sérieusement mais leur pronostic vital ne semble pas engagé", a expliqué une source policière. Selon les témoignages recueillis par la police, "l'homme a crié +Allahou Akbar+ et a dit avoir agi pour les enfants de Palestine", a ajouté une source proche de l'enquête. Samedi, au commissariat de Joué-les-Tours, un homme a été abattu après avoir attaqué à l'arme blanche trois policiers en criant +Allahou Akbar+. La section antiterroriste du parquet de Paris s'est saisie de l'enquête qui s?oriente vers l'islamisme radical. Dimanche soir sur TF1, le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve a estimé que l'agresseur de Joué-lès-Tours, qui s'était converti à l'islam, semblait "à la fois très mystérieux et très déstabilisé".

