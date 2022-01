Marseille (AFP). Ligue 1: l'OM écarte de tendres Lillois et passera la trêve en tête

Marseille s'est assuré de passer la trêve hivernale en tête du classement de Ligue 1 en s'imposant face à Lille (2-1), dimanche lors de la 19e journée, grâce à des buts de Roux contre son camp (32) et Batshuayi (69). L'OM est donc sacré champion d'automne, les Provençaux comptant trois points d'avance sur le Paris SG, tenu en échec samedi par Montpellier, et cinq sur Lyon, qui se déplacera en soirée à Bordeaux. Le Vélodrome a fait beaucoup, beaucoup de bruit pour porter son équipe vers une 9e victoire consécutive à domicile et vers ce titre anecdotique mais présenté par Marcelo Bielsa comme "une récompense pour les joueurs qui ont consenti des efforts pour cela". Et qui ont surtout réalisé un excellent début de saison. Les Lillois, qui avaient égalisé par Gueye (61), ont été au bord de la rupture à plusieurs reprises et n'ont pas confirmé leur qualification aux tirs au but pour les quarts de finale de la Coupe de la Ligue acquise mercredi contre Bordeaux. Ils restent 13e, sous la menace d'Evian qui joue plus tard dimanche à Saint-Etienne. "On était pas loin de réussir un coup ici", a regretté le milieu de terrain lillois Florent Balmont. "On a eu des séquences de jeu intéressantes, mais malheureusement on n'a pas su aller jusqu'au bout." La rencontre avait pourtant commencé par un coup de poker du tacticien argentin. Il faut s'appeler Marcelo Bielsa pour être capable de renvoyer à ses études son meneur de jeu, international français et auteur de sept passes décisives et cinq buts en 19 matches: Dimitri Payet n'était pas convoqué pour ce match, en raison, selon plusieurs médias, de son manque d'implication à l'entraînement. Si cette décision n'a pas empêché la tribune sud du Vélodrome de consacrer à l'entraîneur de 57 ans un tifo orange vif juste avant le match, elle a privé l'OM de la vision du jeu et de la qualité de passe du Réunionnais. "J'ai trouvé qu'il n'était pas nécessaire qu'il soit présent dans les 18 joueurs convoqués", a éludé l'entraîneur après le match. "La décision d'aujourd'hui n'est pas une sanction, parce qu'une sanction montre un manque de discipline, et il n'y a eu aucun manquement de cette sorte." - Batshuayi fait l'affaire - Bon point pour Bielsa: le remplaçant de Payet au coup d'envoi, le Belge Michy Batshuayi, s'est montré très à son avantage. Dans un style complètement différent, fait de prises de profondeur et de déboulés plein axe. Non content d'inscrire le 2e but marseillais sur une frappe en pivot en pleine lucarne (69), il a été un danger permanent dans une défense lilloise bien fébrile. Dès la 3e minute, c'est lui qui poussait Lille à concéder le corner sur une frappe à ras de terre, avant de raser le montant à la conclusion d'un beau déboulé au milieu de quatre Lillois (28). "Ca fait du bien de jouer", s'est réjoui le Belge, ravi d'un titre de champion d'automne "à marquer sur sa carte de visite". "J'ai pris beaucoup de plaisir alors que d'habitude je regarde les autres jouer, et en plus j'ai la chance de marquer." Aussi capable de descendre très bas au niveau de Giannelli Imbula, Batshuayi distribuait de bons ballons aux attaquant, comme cette passe à Thauvin, qui semblait alors déséquilibré par Ryan Mendes à l'entrée de la surface (30). - Impeccable Mandanda - Deux minutes plus tard, le jeune milieu offensif, acclamé par le Vélodrome à sa sortie (85), avait toutefois de quoi se consoler, étant à l'origine du premier but du match en tirant un corner qui était dévié dans son propre but par Nolan Roux (32e).

