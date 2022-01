New York (AFP). New York: deux policiers tués par balles, leur agresseur est mort

Deux policiers ont été tués par balles samedi après-midi à New York, selon des sources policières, et leur agresseur a également trouvé la mort, selon les médias. L'attaque a eu lieu à Brooklyn, dans le quartier de Bedford Stuyvesant à 14H50 locales (19H50 GMT), a précisé un porte-parole de la police à l'AFP. Ce porte-parole n'a pas voulu confirmer que les deux policiers étaient morts dans l'attaque. Mais sur Twitter, deux responsables de commissariats new-yorkais ont indiqué qu'ils priaient pour les deux policiers. "Nos prières vont à nos camarades qui ont été exécutés dans le cadre de leurs fonctions", a notamment écrit l'inspecteur Michael Deedo, du 66è commissariat de police situé à Brooklyn. Selon les médias, les deux policiers ont été tués dans leur voiture de patrouille. Leur agresseur se serait ensuite enfui à pied jusqu'à une station de métro et serait mort dans des circonstances encore non élucidées, certaines sources parlant de suicide. Une conférence de presse doit avoir lieu plus tard dans l'après-midi, a précisé le porte-parole de la police de New York.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire