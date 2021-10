Dallas (Etats-Unis) (AFP). Dallas: un assaillant mort après avoir attaqué le quartier général de la police

Un homme seul a lancé samedi une attaque spectaculaire contre le quartier général de la police à Dallas (Texas, sud) avant d'être stoppé par des tireurs d'élite, selon la police, qui a écarté un acte de terrorisme. La police de Dallas a indiqué - sur Twitter - que l'homme était bien mort, à l'issue d'une course-poursuite et d'un face-à-face de plusieurs heures. Très tôt samedi, le suspect qui s'est présenté comme James Boulware, a littéralement "arrosé" le siège de la police de Dallas à coup d'arme automatique, selon les premières informations dévoilées par la police. Il a fait feu de sa camionnette blindée, tirant de plusieurs meurtrières, jusqu'à donner l'impression à des témoins - et aux forces de l'ordre - que l'assaut était donné par plusieurs hommes, a expliqué le chef de la police de la métropole texane, David Brown, au cours d'une conférence de presse. Après une course poursuite, l'homme a été encerclé et son véhicule immobilisé par des tireurs d'élite qui ont également fait feu sur le suspect, a expliqué David Brown. Les circonstances exactes de la mort du suspect n'étaient pas connues, mais les policiers ont pris de longues heures pour déterminer si sa camionnette était piégée comme il le prétendait. La police n'a pas confirmé l'identité de l'homme abattu en attendant que le médecin légiste puisse examiner le corps. - Attaque soigneusement préparée - L'attaque a été soigneusement préparée. Le suspect a aussi laissé un sac dans le parking du quartier général qui contenait plusieurs engins explosifs. L'une des bombes artisanales a explosé quand un robot, manipulé à distance par des artificiers, s'est approché. Aucun policier n'a été blessé dans la fusillade ou l'explosion, a précisé David Brown. Boulware a ensuite foncé sur une voiture de police bloquant une rue adjacente, selon les vidéos prises par des témoins. Après un échange de tirs assez bref mais très nourri, la camionnette a réussi à prendre la fuite. "Je pense que le suspect avait l'intention de tuer des policiers et il a pris son temps pour faire feu à plusieurs reprises afin de blesser nos policiers", a raconté David Brown. "Je pense que nous sommes bénis que nos policiers aient survécu à cette épreuve", a-t-il ajouté. Il est extrêmement facile de se procurer des armes de tout calibre, y compris des fusils d'assaut, au Texas, où les armes à feu sont légion et la défense du droit de porter des armes une quasi-religion. Les photos publiées par la police de Dallas montrent plusieurs véhicules abîmés par l'explosion. De nombreux impacts de balles ont également été relevés sur les fenêtres du quartier général et au moins une voiture de police, dont le pare-brise est troué de plusieurs impacts. Après une course poursuite, la camionnette a été bloquée et un tireur d'élite armé d'un fusil de très gros calibre a détruit le bloc moteur pour l'empêcher de redémarrer. C'est là que les snipers ont fait feu sur le suspect. Des artificiers ont ensuite envoyé un robot inspecter le véhicule immobilisé, l'homme ayant affirmé que sa camionnette était piégée. La police a également procédé à une explosion contrôlée, dans le véhicule, avec des containers d'eau pour noyer les explosifs qui pourraient s'y trouver, selon le compte Twitter de la police de Dallas, @DallasPD.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire