Washington (AFP). Un quartier de Washington bouclé à cause d'une possible fusillade

La police a bouclé le quartier de Navy Yard dans la capitale fédérale Washington après des informations non confirmées d'une possible fusillade jeudi matin, selon les médias et télévisions locales. En septembre 2013 un homme armé avait tué 12 personnes dans un bâtiment de l'armée dans ce même quartier. Il avait aussi fait huit blessés avant d'être abattu par la police. Jeudi, les télévisions montraient des dizaines d'agents de police convergeant vers ce quartier entièrement bouclé. Des agents en tenue d'intervention, avec casques et gilets pare-balles étaient déployés alors qu'un hélicoptère survolait la zone. Il n'était pas possible de joindre dans l'immédiat ni la police ni les autorités locales.

