Washington (AFP). Etats-Unis: fusillade à l'entrée des locaux de la NSA, un mort

Une personne a été tuée et une autre blessée dans une fusillade lorsqu'elles ont essayé de s'introduire en voiture dans le quartier général de l'Agence de sécurité nationale américaine (NSA) près de Washington, a-t-on appris auprès des autorités. Le FBI qui a dépêché une équipe sur place a indiqué qu'il ne semblait pas y avoir a priori de "lien avec le terrorisme". "Une personne a été tuée et une autre blessée alors qu'elles essayaient d'entrer avec leur véhicule sans autorisation" dans le quartier général de la NSA, dans le complexe militaire de Fort Meade (Maryland, est), a indiqué dans un communiqué l'armée américaine, qui gère le complexe. "Le personnel de sécurité de la NSA les a empêchées de pénétrer", indique le communiqué. Le FBI a indiqué de son côté qu'il enquêtait "sur une fusillade" à l'entrée de la NSA. Selon plusieurs médias locaux, les deux hommes qui ont tenté de s'introduire dans le complexe étaient habillés en femme. Les images télévisées après l'incident montrent un véhicule SUV sombre et une voiture de police endommagée à un carrefour, entourée de débris et avec un drap blanc sur la chaussée. Interrogée par l'AFP, la NSA s'est refusée à tout commentaire. Elle devait diffuser un communiqué un peu plus tard. "L'incident a été contenu et est en cours d'enquête", a déclaré le colonel Brian Foley, le commandant de la garnison de Fort Meade, cité par le communiqué militaire. "Les habitants, les militaires et les personnels civils sont en sécurité. Nous restons vigilants à tous nos points d'entrée", a-t-il ajouté. Un porte-parole de la Maison-Blanche, Eric Schultz, a par ailleurs fait savoir que le président Obama "avait été informé" de l'incident. Outre la NSA et ses installations hyper-sécurisées, l'immense site de Fort Meade accueille également le US Cyber command (le commandement militaire américain pour le cyber-espace), et plusieurs autres agences américaines. Au total, près de 11.000 militaires et 29.000 civils travaillent à Fort Meade, selon le site internet de la base.

