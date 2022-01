Paris (AFP). Ligue 1: Paris traîne et Monaco fonce

Le PSG a fini son année 2014 sur un pauvre match nul à domicile contre Montpellier samedi et devrait laisser Marseille et Lyon se disputer à distance dimanche le titre honorifique de champion d'automne. Monaco de son côté n'en finit plus de gagner. . Paris finit au ralenti On ne sait pas si elles sont vraiment méritées mais il était temps que les vacances arrivent pour le Paris SG, tenu en échec (0-0) sur sa pelouse par Montpellier (10e). Battus la semaine dernière à Barcelone en Ligue des Champions et à Guingamp en championnat, les Parisiens n'auront donc gagné qu'un seul de leurs quatre derniers matches de l'année: mercredi en Coupe de la Ligue face à Ajaccio (L2). Quelques statistiques viennent illustrer les difficultés actuelles de l'équipe de la capitale: il faut remonter à janvier 2013 pour trouver trace d'un 0-0 au Parc des Princes (c'était contre Ajaccio) et la dernière série de deux matches consécutifs sans marquer en Ligue 1 remontait à août 2012. Les conséquences de ce match nul au classement seront plus lisibles dimanche. Le PSG est pour l'instant deuxième, devancé à la différence de buts par le leader marseillais, qui recevra Lille (13e) à 14h00. L'équipe de Laurent Blanc peut donc encore être championne d'automne, si Marseille perd avec plus d'un but d'écart et si Lyon (3e) ne bat Bordeaux (6e) en soirée (21h00) à Chaban-Delmas. Mais le PSG peut aussi passer les fêtes à la troisième place, ce qui n'était sans doute pas prévu au programme. Le match à trois entre Paris, Lyon et Marseille semble en tous cas parti pour durer. . Monaco grimpe encore L'ASM n'a enregistré que des victoires en décembre. Les joueurs de la Principauté en ont ajouté une sixième toutes compétitions confondues samedi, en allant battre Metz 1-0 grâce à Ferreira-Carrasco, l'homme en forme du moment. Comme souvent au cours de cette belle série, l'équipe de Leonardo Jardim a misé sur sa solidité défensive et sur une efficacité maximum devant. Les Monégasques n'ont encaissé qu'un seul but au cours de ce mois de décembre et se retrouvent désormais à la cinquième place du classement. Le podium reste toutefois à distance, avec encore quatre points de retard pour les Monégasques par rapport à Lyon. Metz va mal à la 18e place. Guingamp (12e), une autre équipe en forme de notre championnat, a de son côté été prendre un point à Toulouse (14e). Thibaut Giresse a ouvert le score mais Doumbia a égalisé pour le TFC. Ben Yedder a ensuite vu son penalty repoussé par Lössl. Rennes (8e), qui espérait sans doute accrocher le bon wagon, a pour sa part lourdement chuté à domicile contre Reims (3-1). Mexer avait mis les Bretons en tête, mais Charbonnier, Fortes d'une frappe sublime et De Préville ont fait tourner le match. Reims est 9e. . Statu quo en bas Il y avait à Caen un match qui sentait la peur entre les Normands (20e) et Bastia (19e). Et il n'a pas eu de vainqueur (1-1), ce qui laisse Normands et Corses englués dans la zone rouge. Féret, entré en cours de jeu, a tout de même par son but égalisateur empêché les Caennais de sombrer totalement. Mais ils sont à quatre points du premier non-relégable Evian-Thonon, qui jouera dimanche à Saint-Etienne (4e). Lorient a aussi fait une mauvaise affaire en s'inclinant 2-1 au Moustoir contre Nantes (7e). Les Merlus de Jordan Ayew, buteur, ont cédé sur des buts de Bammou et Audel. Ils sont 15e avec seulement un point de marge sur le premier relégable Metz. Résultats de la 19e journée de la Ligue 1 de football: vendredi

