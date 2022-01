Baltimore (Etats-Unis) (AFP). Natation: l'Américain Phelps condamné à du sursis pour conduite en état d'ébriété

Pour sa deuxième comparution en dix ans devant un tribunal pour conduite en état d'ébriété, la star de la natation américaine Michael Phelps a écopé vendredi d'une peine d'un an avec sursis et d'une mise à l'épreuve de 18 mois. Deux mois et demi après son arrestation au petit matin du 30 septembre, Phelps, sportif le plus titré de l'histoire olympique avec ses 18 médailles d'or, a comparu devant le tribunal de district du Maryland. Entouré de sa mère, de ses s?urs et de Ray Lewis, ancien joueur de l'équipe de football américain des Baltimore Ravens, Phelps, vêtu d'un costume sombre et portant des lunettes, a écouté le visage fermé le jugement relativement clément du tribunal de district du Maryland. Le juge Nathan Braverman l'a condamné à une peine d'un an avec sursis, assortie d'une mise à l'épreuve de 18 mois pour conduite en état d'ébriété et excès de vitesse. Il lui a également ordonné de continuer à suivre un programme de désintoxication. "J'espère que nous n'aurons pas à avoir cette conversation à nouveau", a conclu le juge. Durant sa période de mise à l'épreuve, Phelps, 29 ans, ne pourra pas boire d'alcool, mais pourra quitter les Etats-Unis pour s'entraîner et participer à des compétitions, ce qui ne compromet pas son avenir sportif. Le phénomène de la natation (1,93 m pour 88 kg) peut donc toujours viser une participation aux jeux Olympiques de Rio en 2016 alors qu'il a fait son retour en 2014 dans les bassins après avoir pris une retraite qu'il croyait définitive à l'issue des JO-2012 de Londres. - Récidiviste - Il avait été interpellé le 30 septembre alors qu'il conduisait sa Land Rover blanche à 135 km/h dans un tunnel de Baltimore, dans le Maryland où il réside, limité à 70 km/h. "Il a été incapable de réaliser de manière satisfaisante toute une série de tests standards pour évaluer la sobriété" de quelqu'un, avait expliqué la police à l'époque. Inculpé pour "conduite sous influence" (DUI), excès de vitesse et franchissement d'une ligne continue entre deux voies de circulation en sens opposés, Phelps est un récidiviste. En 2004, il avait été condamné déjà pour conduite en état d'ivresse à 18 mois de mise à l'épreuve et 250 dollars d'amende, un "incident isolé", avait-il promis à l'époque. Cette fois, Phelps, toujours entraîné par le très réputé Bob Bowman, assure avoir changé. "Lors des 45 jours de mon programme (de désintoxication), j'ai appris beaucoup sur moi", a-t-il déclaré devant le tribunal. "Mon avenir est plus radieux qu'il ne l'a été dans le passé", a assuré celui qui a établi dans sa carrière 39 records du monde et qui, malgré ses démêlés avec la justice, a été élu nageur américain de l'année. "J'ai maintenant les outils pour aller de l'avant", a conclu Phelps qui participe à des réunions des Alcooliques anonymes. "Les trois derniers mois de ma vie ont été parmi les plus durs que j'ai vécus, c'est aussi durant cette période que j'ai appris le plus", a-t-il écrit sur son compte Twitter. Suspendu six mois par la Fédération américaine de natation, Phelps a fait une croix sur les Mondiaux-2015 de Kazan (Russie), du 2 au 9 août 2015, qui devaient marquer son grand retour dans une compétition majeure depuis ses adieux en 2012.

