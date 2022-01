Basse-Normandie : nouvelle alerte orange

Extraits du bulletin officiel émis par Météo France Rennes:

Neige-Verglas

Début de phénomène prévu le Samedi 04 Décembre 2010 à 00h00

Fin de phénomène prévu le Samedi 04 Décembre 2010 à 15h00

Localisation

Début de suivi pour :

Ille-et-Vilaine (35), Calvados (14), Manche (50), Orne (61), Maine-et-Loire (49), Mayenne (53), Sarthe (72)

Description

Qualification du phénomène :

Précipitations hivernales, notamment verglaçantes, de quelques heures suffisamment notables pour rendre les conditions de circulation difficiles.

Situation actuelle et données observées :

Quelques averses de neige subsistent vendredi après midi sur l'ouest du Calvados, tandis que les éclaircies de la soirée et du début de nuit provoqueront une nouvelle baisse des températures, jusqu'à -5 dg dans les terres; risque de chaussées glissantes, notamment sur le réseau concerné par les cumuls de neige de ces derniers jours.

Une perturbation atlantique s'approche par l'ouest

Evolution prévue :

Cette perturbation atteindra l 'Ille-et-Vilaine vers le milieu de nuit, provoquant localement quelques neiges suivies de pluies verglaçantes; elles se décaleront vers l'est en seconde moitié de nuit, ces pluies verglaçantes étant précédées de neige sur l'intérieur de la Basse-Normandie et le nord des Pays de la Loire où une couche de 2 à 5 cm est probable.

Une lente amélioration se produira par l'ouest dès samedi matin suite au retour de températures positives et au vent modéré de sud à sud ouest.

___________________________________________________________________

LE POINT COMPLET AVEC LES REDACTIONS (lecteur ci-dessous)