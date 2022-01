Noël 2010, les bons et les mauvais cadeaux

Un internaute français sur deux (50%) n'a pas spécialement envie de recevoir une cravate ou un foulard à Noël, selon une étude présentée par le moteur de recherche de shopping Twenga, jeudi 2 décembre.

Les produits plus classiques comme les bons d'achat, les parfums, l'argent liquide et les chocolats sont toujours autant plébiscités par les internautes. Ainsi, seuls 9% d'entre eux n'ont pas envie de recevoir un bon d'achat à Noël, contre 11% un parfum ou de l'argent liquide et 12% des chocolats.

Cette étude a été réalisée en ligne par Novamétrie pour Twenga, entre le 27 septembre et le 7 octobre derniers, auprès d'un échantillon représentatif de 3.013 internautes Européens ayant acheté en ligne ces 18 derniers mois, en France, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Italie, en Espagne et aux Pays-Bas.