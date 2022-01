Alerte Orange levée dans les 3 départements de la région Basse-Normandie

Les averses de neige s'estompent, mais affectent encore localement le sud est de la Manche et l'ouest du Calvados. Selon Météo France, "cela ne justifie plus une vigilance orange". La fonte des neige s'amorce donc dans la région même si une "nouvelle perturbation arrive par l'ouest en cours de nuit de vendredi à samedi; elle sera précédée d'un épisode de neige puis de pluies verglaçantes avant un redoux plus significatif samedi après midi".

Quant au cumul de neige enregistrés ces dernières heures, ils oscillent entre 5 et 20 centimètres, voire plus de 30 localement.

En ce qui concerne la circulation notez ceci:

La circulation des véhicules poids lourds de plus de 7,5 tonnes et des transports collectifs de personnes et d’enfants est interdite à l'intérieur de la zone délimitée au Nord par la RN13, à l'Est par la limite du département1, au Sud par la RD13 (RD13 non comprise), à l'Ouest par la RD7, la RD971E3, la RD971

- sur la RD901 entre la RD24 et Barfleur

- sur la RD2 entre Coutances et Lessay

- sur l'A84, RN13, RN174, RN175 et RN176.



Les poids lourds en direction du Sud du département ou de la Bretagne doivent emprunter l’itinéaire à partir de Cherbourg :- RD 650 jusqu’à RD 44 Agon-Coutaiville en direction de Coutances, puis RD 971 jusqu’à Granville, ensuite RD 924 jusqu’à Vire 14.