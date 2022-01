Le panorama XXL ouvre ses portes aujourd'hui !

Cette intiative de la Métropole, menée grâce à de nombreux partenaires privés et publics, permet de découvrir l’œuvre monumentale de l’artiste allemand Yadegar Asisi. Ce premier Panorama présenté à Rouen est une évocation de la ville de Rome en 312, au lendemain de la victoire de Constantin au Pont Milvius.



Un contexte historique



Les premières galeries d’exposition nous permettent d’explorer ce contexte historique. Cette bataille est en effet un événement crucial dans l’Histoire de Rome et de l’Europe car elle annonce l’avènement de l’ère chrétienne. Dans les salles suivantes, en guise d’introduction, un film présente ensuite le processus choisi par l’artiste pour réaliser cette vue panoramique ainsi que la place des panoramas dans l’histoire de l’art.

Une œuvre à explorer



Après ces premières étapes, le visiteur pénètre dans la rotonde. L’atmosphère y est tamisée car la nuit tombe sur Rome. Le temps de gravir les quatre étages de la terrasse centrale et l’animation sonore et lumineuse se déclenche alors que le jour se lève peu à peu. C’est bercé par une musique d’ambiance spécialement conçue pour ce Panorama que l’on découvre la ville, ses monuments et ses habitants figés dans leurs occupations quotidiennes, des plus triviales aux cérémonies officielles ou rituelles. “Cette fresque s’offre au regard des curieux le temps d’une journée romaine réduite à 14 minutes que l’on peut cependant répéter à loisir le temps d’en cerner les nombreux détails qui font son charme”, explique l’artiste. Un pâtre et son chevreau, joueur d’aulos, licteurs ou patriciens, toutes les classes sociales y sont représentées dans un fourmillement d’activités dont la vraisemblance nous transporte avec aisance en ces temps révolus.



Voyager dans le temps



Si la présentation de Rome 312 inaugure le Panorama XXL, la Métropole et Yadegar Asisi annoncent nénanmoins déjà la présentation de deux autres toiles monumentales : l’une dédiée à l’Amazonie pour 2015 et une fresque inédite sur Rouen à l’époque gothique : “Rouen incarne pour moi l’archétype de la ville gothique et bien sûr Jeanne d’Arc en est l’icône incontournable”.



Pratique. Panorama XXL, quai de Boisguilbert. Gratuit les 20 et 21 décembre de 10 à 18 h. Ouvert du mardi au dimanche de 10 à 18 h. Tarifs 6,5 à 9,5 €.