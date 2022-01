Le Zenith se prépare pour Miss France

C’est le branle-bas de combat pour l’équipe de Serge Langeois.

Six mois ! Cela fait six mois que le Zénith se prépare pour que rien ne soit laissé au hasard. Des loges individuelles aux liaisons techniques pour les médias, tout est minutieusement passé en revue.

Une préoccupation permanente pour les gestionnaires de la grande salle de spectacles de Caen. Chaque employé y consacre une majeure partie de son travail, même si sept autres spectacles sont à l'affiche au cours de la quinzaine précédant l'événement.

C'est un énorme défi technique pour l'équipe du Zénith. Il a fallu installer des loges supplémentaires à l'arrière de la grande scène, à la place des habituels locaux de stockage, et dans des conditions de confort optimal pour accueillir les 33 miss et les personnels de maquillage (33 postes !), de coiffure, d'habillage. Il s'agit aussi de tenir compte de la rapidité des changements à effectuer sur les plateaux entre les différents “tableaux”, avec des allers et retours nombreux entre la scène et les coulisses.

La jauge du Zénith, qui peut accueillir 5 000 personnes assises, sera réduite à 2 000 : car le parterre situé devant la scène sera en grande partie occupé par les caméramen de TF1.

avec 400 techniciens !

Tout ceci contribue à une véritable remise en question pour une équipe qui accueille chaque année une soixantaine de spectacles de variétés, mais reste novice en matière de retransmission télévisée. “Pour une soirée comme celle-ci, l'erreur n'est pas permise,” explique Serge Langeois, directeur du Zénith.

TF1 et la société de production Endemol mettent à disposition de leur côté 400 techniciens dédiés à la mise en place du décor et des tonnes de matériels et d'éléments scéniques. Ils s'appuieront sur huit puissants ordinateurs en permanence. Tout ceci nécessite une alimentation électrique sans faille : trois groupes électrogènes prendront le relais en cas de panne.Et à la disposition du nombre considérable de médias présents, des lignes de communication haute performance ont été installées.

Pour Serge Langeois, assurer l'une des émissions de télévision les plus regardées de l'année n'est pas seulement le fruit d'une réflexion technique. C'est aussi une expérience humaine. “Nous sommes dans un autre univers. Nous avons beaucoup de plaisir à travailler avec les acteurs d'un monde aussi passionnant. Pour nous, c'est une belle découverte.”

Ce sera également une opération de communication d'exception : le temps d'une soirée, le Zénith comptera plus de 8 millions de spectateurs !