Madrid (AFP). Espagne: un désespéré lance sa voiture sur le siège du parti au pouvoir

Un désespéré a été arrêté vendredi matin à Madrid après avoir foncé dans le siège du parti conservateur au pouvoir en Espagne à bord d'une voiture chargée de deux bonbonnes de gaz qui n'ont pas explosé, a annoncé la police. "A 7H00, un homme a écrasé sa voiture contre la façade du siège du Parti populaire (PP) à Madrid, rue Genova", a déclaré une porte-parole de la police de Madrid. "Personne n'a été blessé". "Il y avait à bord deux bonbonnes de butane et une substance que nous devons analyser", a ensuite affirmé une autre porte-parole. Elle n'était pas en mesure de confirmer qu'il s'agissait d'engrais industriels, comme l'affirmaient des médias. Dans un premier temps, une porte-parole de la police avait évoqué la présence d'un "engin explosif" qui n'a pas explosé. "L'homme était un chef d'entreprise qui avait tout perdu", avait-elle précisé. Après enquête, des sources policières ont précisé qu'il s'agissait en fait d'un jeune chômeur de la région de Teruel (220 km à l'est de Madrid), souffrant de problèmes psychologiques, et qui n'a jamais possédé d'entreprise. La police a bouclé un large périmètre autour du siège du parti dans le centre de la capitale, accroissant les bouchons à l'heure de pointe, ont constaté des journalistes de l'AFP. Une ligne de métro a été interrompue et plusieurs stations ont été fermées. Des dizaines de personnes étaient retenues par des cordons de police, attendant de pouvoir rejoindre leur lieu de travail. "J'ai dit que je devais travailler. Eux m'ont dit que je ne pouvais pas, qu'il y a eu un attentat ou quelque chose. Ensuite ils m'ont dit qu'il y avait une voiture avec deux bonbonnes de gaz", raconte Giuseppe di Bella, 28 ans, un avocat italien qui travaille en face du siège du PP. "On peut écarter la thèse d'un attentat islamiste qui au départ nous avait inquiété", a déclaré le nouveau porte-parole du PP au Congrès des députés Rafael Hernando. Toutefois, "il est alarmant que quelqu'un puisse attaquer une formation politique comme la mienne ou toute autre", a-t-il ajouté. Le gouvernement de Mariano Rajoy "travaille pour essayer de changer les choses qui ont provoqué la crise et qui ont ruiné de nombreuses personnes", a-t-il ajouté. L'Espagne, quatrième économie de la zone euro redémarre timidement, après avoir plongé dans la récession à la suite de l'explosion de sa bulle immobilière en 2008. Mais le pays reste frappé par le chômage de masse, avec un taux de 23,67% au troisième trimestre, et les inégalités ont augmenté ces dernières années.

