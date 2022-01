Paris (AFP). Sondage: Juppé de plus en plus populaire chez les sympathisants UMP

Alain Juppé, déjà préféré à Nicolas Sarkozy par l'ensemble des Français, voit sa popularité grimper auprès des sympathisants de l'UMP aux dépens du nouveau président du parti, qui reste toujours en tête, selon un sondage Ifop pour Paris Match publié jeudi. Alain Juppé est depuis de nombreux mois préféré à l'ancien président de la République par l'ensemble de l'opinion, auprès de laquelle sa popularité ne cesse de grimper. Selon le sondage, 55% des Français préféraient Juppé en novembre 2013 (contre 39% pour Nicolas Sarkozy), un taux qui n'a cessé de croître pour atteindre 64% (30% pour Sarkozy) en décembre 2014, soit 5 points de mieux qu'en septembre. Le maire de Bordeaux arrive d'ailleurs en tête d'un classement général de 30 personnalités politiques tous partis confondus réalisé dans ce même sondage. Par ailleurs, si Nicolas Sarkozy est toujours en tête, son rival a gagné la faveur de nombre de sympathisants UMP. En novembre 2013, 66% préféraient Sarkozy à Juppé (33%). Mais cet écart n'a eu de cesse de se resserrer (35% - 63% en mars, puis 36% - 63% en septembre), pour arriver à 43% de sympathisants UMP en faveur du maire de Bordeaux (contre 56% pour Sarkozy) en décembre 2014. A gauche, Martine Aubry est préférée en duel à Emmanuel Macron par 54% des Français (contre 41% pour le ministre de l?Économie), et celui-ci n'est préféré que par 33% des sympathisants du parti (65% pour Martine Aubry). Pour autant, dans l'absolu, la cote du ministre est positive: il obtient en effet 40% de bonnes opinions (contre 35% de mauvaises opinions). Au classement général, les cinq personnalités politiques qui bénéficient de la meilleure opinion des Français sont, dans l'ordre: Alain Juppé, Jack Lang, Jean-Louis Borloo, François Bayrou et Manuel Valls. Sondage téléphonique sur un échantillon de 1.005 personnes représentatif de la population française de 18 ans et plus, les 12 et 13 décembre.

