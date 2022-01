Musique à Caen : départ du Mood Festival

Ce nouvel événement musical fondé par trois caennais passionnés de musique house et techno, débutera ce jeudi 18 décembre à 22h et se terminera le samedi 20 décembre à Caen. Le Mood Festival dévoile une programmation pointue et originale pour les amoureux de house et techno, se focalisant particulièrement sur de multiples découvertes et talents émergents.

Le festival se déroulera à l'Icone, à Caen, haut-lieu de la culture électronique locale.

La programmation mêle des talents locaux, comme le caennais Rod Roy du collectif Mad Brains ou Vincenn du collectif caennais Club 808, et des talents internationaux comme Brenn & César, Quentin Schneider, Zadig ou encore Klangfarbe Antifeind. Alors que la soirée du jeudi sera, selon les organisateurs, plus tech-house, le vendredi sera orientée vers la musique électro-techno et le samedi sera davantage tournée vers la house, techno et minimale.

Tarifs : Pass 3 jours 25 € ; pass 1 jour 12€ ; sur place, 18€. Plus d'informations par ici.