Grenoble (AFP). Center Parcs: le justice rendra sa décision mardi pour les quatre recours

Le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble dira mardi s'il suspend ou non les travaux de défrichement préalables au chantier du Center Parcs à Roybon (Isère). Quatre recours déposés à l'encontre de ce projet controversé ont été examinés jeudi au cours de plus de trois heures d'audience, tandis que des adversaires et des partisans du complexe touristique du groupe Pierre & Vacances s'étaient rassemblés dans le calme devant le tribunal. Le juge des référés, saisi de quatre requêtes, n'a pas à se prononcer sur la pertinence du village que veut construire le groupe Pierre & Vacances, sur lequel plane l'ombre de Sivens et Notre-Dame-des-Landes et qui doit accueillir mille cottages avec bulle tropicale sur 200 hectares au c?ur de la forêt de Chambaran. Il doit seulement décider de suspendre ou non le défrichement préalable au chantier au vu de la légalité de deux arrêtés préfectoraux pris les 3 et 16 octobre, qui ont fait office de feu vert au démarrage des travaux: l'un autorise le projet au titre de la loi sur l'eau tandis que l'autre permet la destruction d'une cinquantaine d'espèces protégées ou de leur habitat (amphibiens, reptiles,écureuils, écrevisses à pieds blancs, etc.). Trois des quatre recours déposés par des associations visent le second arrêté et un quatrième déposé par la Fédération de pêche de la Drôme s'attaque au premier arrêté.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire