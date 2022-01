Ajaccio (AFP). Coupe de la Ligue: Paris péniblement vainqueur en Corse

Le Paris SG a fini par s'imposer face à l'AC Ajaccio (L2) mercredi (3-1) en Corse et se qualifier pour les quarts de finale de Coupe de la Ligue, malgré une première période apathique. Paris, qui restait sur deux défaites de rang contre Barcelone en Ligue des Champions, puis Guingamp en Ligue 1, devait se rassurer avant un rendez-vous crucial samedi au Parc des Princes face à Montpellier. Mission pas franchement réussie pour l'équipe bis alignée par Laurent Blanc, malgré la victoire assurée grâce à Edinson Cavani (54), Aurier (80) et Bahebeck (84), répondant à un pénalty de Cavalli (27). La faute à une première période pas loin d'être catastrophique. Face à l'actuel 12e de Ligue 2, le PSG et son armada offensive Lavezzi, Cavani, Lucas, n'ont pas cadré le moindre tir en première période. Ni Marquinhos, qui reprenait du plat du pied un coup franc de Lavezzi (30), ni David Luiz, qui venait couper de la tête un autre coup franc de l'Argentin (41), ni Chantôme (34) ne parvenaient à attraper le cadre. Et tandis que les Parisiens s'en remettaient au seul Lucas, auteur de deux passes décisives, pour apporter un peu de vitesse offensive, les Corses, solides en défense, se créaient les meilleures occasions, par Pedretti sur coup franc (6), Cavalli (12), et sur contre attaque. C'est d'ailleurs de cette manière que l'ACA a ouvert le score, sur un pénalty tiré à droite de Douchez par Johan Cavalli (27), et accordé pour une faute d'Aurier sur Madri à l'entrée de la surface. Après ce premier acte manqué, le double champion de France ne pouvait faire que mieux. Et le faisait, touchant le poteau par Lavezzi dès l'entame sur un coup franc que personne ne parvenait à reprendre. Plus influents dans l'entrejeu, Cabaye et Rabiot sonnaient la charge. Sur un bon travail à l'entrée de la surface, qui apportait enfin un peu de fluidité, le premier réceptionnait la passe du second pour transmettre à Lucas, qui mettait Cavani dans une position rêvée pour marquer en force (54). Sonnés, les Corses semblaient alors perdre pied et se faisaient encore punir à deux reprises, par une tête d'Aurier sur un corner de Bahebeck (80), puis sur un but de ce dernier, à la réception d'un superbe contre tout en dribbles et vitesse de Lucas Moura (84). Trois buts suffisants pour faire taire pour de bon le stade François-Coty, éliminer de bons Ajacciens, tombeurs au tour précédent du futur adversaire de Paris en L1, Montpellier. Suffisants pour espérer conquérir à nouveau l'une des deux coupes nationales, objectif fixé par la présidence du club. Mais pas tout à fait pour rassurer un tenant du titre décidément bien fébrile.

