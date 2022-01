6 jeunes mineurs étrangers sont actuellement hébergés chez des militants alençonnais, qui estiment qu'aucun enfant ne doit être à la rue.

Par exemple : Sénii, un jeune qui a fuit la guerre au Niger.

A son arrivée dans l'Orne, ce jeune africain a présenté des papiers, selon lesquels il aurait 16 ans 1/2. Mais l'administration française a considéré que les papiers qu'il a présenté ne sont pas valables et selon la procédure habituelle dans ce cas, la justice a ordonné des analyses osseuses.

Ce procédé assez controversé a estimé que le jeune devait avoir plus de 18 ans, donc est majeur et sans papier valable, donc devait être expulsé de notre pays.

Mais rebondissement, et il vient des autorités nigériennes: celles-ci vienent de délivrer des papiers au jeune, selon lesquels ... il n'a que 16 ans et demi. Va-t-on vers un incident diplômatique entre la France et le Niger?...

5 autres jeunes étrangers sont également hébergés par des familles alençonnaises. Pour les soutenir financièrement: les 5h de la solidarité avec les mineurs isolés étrangers seront organisées vendredi soir 19 décembre à la Halle aux Toile d'Alençon.

Christine Coulon, du réseau Education Sans Frontière:

La justice ornaise déclare majeur, un jeune étranger que son pays reconnait mineur

Soirée couscous vendredi 19 décembre à partir de 18h30, Halle aux Toiles d'Alençon. En présence d'une militante de RESF-Paris, et peut-être de Mgr Gaillot, qui parraine les accueils de ces jeunes étrangers à Alençon.

Participation: 15€ adultes, 8€ faibles revenus, 5€ enfants. Réservation conseillée: Cimade, 26 Place Bonnet, Alençon. 02 33 29 22 46