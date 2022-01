Paris (AFP). Coupe de la Ligue: Paris sommé de réagir, choc Lyon-Monaco

Battu à deux reprises en une semaine, le Paris SG, tenant du titre, navigue en plein doute et se doit de réagir mercredi à Ajaccio en 8e de finale de la Coupe de la Ligue, également marqué par un choc entre Lyon et Monaco. Les défaites concédées face au FC Barcelone au Nou Camp en Ligue des champions (3-1) et à Guingamp (1-0) ont alourdi le climat parisien et c'est avec une réelle pression que le double champion de France se rend en Corse pour tenter d'éteindre quelque peu l'incendie. Laurent Blanc a annoncé mardi son intention de faire tourner son effectif à 3 jours d'un rendez-vous crucial en championnat contre Montpellier au Parc des Princes, samedi. A un point du leader marseillais en L1, le PSG se raccroche à une petite lueur d'espoir pour coiffer sur le poteau son grand rival à mi-saison et ainsi éloigner le spectre de la crise. - Lyon défie Monaco - L'autre temps fort de la soirée aura lieu à Gerland où l'OL défiera Monaco. Entre des Lyonnais solidement accrochés à la 3e place en L1 et des Monégasques en net regain de forme depuis plusieurs semaines (qualification pour les 8e de finale de la C1, 6e en L1), l'affrontement promet. Lille, requinqué par son premier succès en deux mois et demi dimanche face à Toulouse (3-0), reste tout de même décroché en championnat (12e) et ne pourra pas galvauder l'épreuve. Avec Bordeaux, le Losc aura pourtant un sacré client à recevoir. Guingamp, héros du football français avec son billet pour les 16e de finale de l'Europa League et son exploit contre le PSG, devrait avoir la tâche aisée à Arles-Avignon (L2), tout comme Rennes face à Créteil-Lusitanos (L2). Enfin, Saint-Etienne, dans la roue du trio de tête en L1, va à Lorient pour entamer une compétition qui constitue "un objectif du club", selon les mots de l'entraîneur Christophe Galtier, encore sous le coup de la piteuse sortie des Verts en C3. Nantes et Bastia se sont qualifiés pour les quarts de finale mardi en venant à bout respectivement de Metz (4-2) et Caen (3-2), au bout de la prolongation, après avoir été menés au score devant leur public. Le programme Joués mardi 18h00 Bastia - Caen 21h00 Nantes - Metz Mercredi 18h40 Lorient - Saint-Etienne 21h00 Rennes - US Créteil-Lusitanos (L2) 21h00 Ajaccio (L2) - Paris SG 21h00 Arles-Avignon (L2) - Guingamp

