Ces "Vieilles canailles" et jeunes pousses qui ont fait l'année musicale

Les infatigables

Johnny Hallyday, Eddy Mitchell et Jacques Dutronc réunis pour six soirées américaines à Bercy début novembre: les "Vieilles canailles", avec 66.000 spectateurs au total, a été l'un des temps forts de l'année musicale. Une séance de rattrapage est prévue le 15 janvier avec la projection de l'un des concerts dans quelque 150 cinémas de France, Belgique et Suisse.

Dans la foulée, Johnny Hallyday a livré son 49e album studio, plutôt bien accueilli par la critique, en prélude à une tournée-marathon qui débutera l'été prochain.

Autre "super-groupe" de l'année, celui formé par Alain Souchon et Laurent Voulzy, complices depuis quarante ans qui ont sorti leur premier album en duo avant de partir en tournée en 2015.

Renaud, lui, n'est pas sorti de sa retraite mais ses fans ont pu se rattraper avec deux albums-hommages de reprises et la voix du chanteur sur la chanson caritative pour récolter des fonds contre Ebola.

Au niveau international, 2014 a également offert un nouvel album de Leonard Cohen, sorti à l'occasion de ses 80 ans, un au revoir de Pink Floyd avec un disque présenté comme le dernier de la mythique histoire du groupe, deux albums simultanés de Prince et un efficace AC/DC, toujours là malgré la défaillance d'un guitariste (malade) et les ennuis judiciaires de son batteur.

U2 a pour sa part défrayé la chronique, avec la complicité d'Apple, en imposant gratuitement son nouvel album à tous les utilisateurs du service iTunes.

Nouvelles têtes et confirmations

L'une des révélations de l'année a été l'androgyne Christine and The Queens, soit une chanteuse, Héloïse Letissier, 26 ans, auteur d'un album délicieusement pop et de concerts aux chorégraphies remarquées.

Les amateurs de pop/rock ont aussi salué l'élégance de Frànçois & The Atlas Mountains, l'énergie du premier album de Fauve, le troisième album, dansant, du duo franco-finlandais The Do. Au rayon chanson, Brigitte, duo féminin, Jeanne Cherhal et Calogero ont également marqué l'année.

Chez les plus jeunes, Kendji Girac, vainqueur du télé-crochet The Voice, a trouvé son public avec ses chansons à la mode gitane. Son premier album s'est écoulé à 500.000 exemplaires.

Au niveau international, l'année a aussi révélé la voix grave de George Ezra, un jeune britannique de 21 ans qui a conquis l'Europe avec son tube "Budapest". Et a confirmé le génie touche-à-tout de Damon Albarn, aussi à l'aise en solo aujourd'hui qu'il l'était hier en groupe (Blur, Gorillaz).

Les bêtes de scène

L'année a confirmé les succès des festivals en France. La plupart ont battu leurs records de fréquentation: Solidays, le festival de métal Hellfest à Clisson (près de Nantes), Main Square à Arras, les Francofolies de La Rochelle, les Eurockéennes de Belfort et les Trans Musicales de Rennes.

Un succès qui doit notamment à la présence simultanée en tournée de quatre têtes d'affiche francophones: Fauve, Shaka Ponk, l'incontournable Stromae et Détroit, le nouveau groupe de Bertrand Cantat, de retour sur scène plus de dix ans après les derniers concerts de Noir Désir.

Au niveau international, l'année a été marquée par la courte mais lucrative tournée estivale du couple star américain Beyoncé et Jay-Z, conclue en septembre au Stade de France.

En Grande-Bretagne, un temps fort a été le retour sur scène de la chanteuse britannique Kate Bush, 35 ans après sa seule et unique tournée.

Et en 2015?

L'an prochain devrait être marqué par le retour discographique de Michel Polnareff, 25 ans après "Kâma Sûtra" (1990). Prévue fin 2014, cette sortie a été décalée en raison "d'impératifs techniques". Idem pour le prochain album de Charles Aznavour, 90 ans, décalé de quelques mois pour permettre d'affiner le mixage.

Sur scène, la comédie musicale "Résiste", basée sur les plus grands succès de Michel Berger et France Gall, est également très attendue: débuts à Paris en novembre puis tournée française. D'autres tournées devraient faire le plein: Souchon & Voulzy, Hallyday, AC/DC, U2... mais aussi les Chedid, avec le patriarche Louis accompagné sur scène de ses rejetons de musiciens (Matthieu, dit -M-, Anna, dit Nach, et Joseph, dit Selim).

Autre événement très attendu: l'exposition consacrée à David Bowie dans la toute nouvelle Philharmonie de Paris (3 mars-31 mai). Présentée à Londres en 2013 puis à Berlin cette année, cette rétrospective très documentée revient sur les costumes et les personnages du "Thin White Duke".