Les trois amis d'enfance joueront à nouveaux les crooners sur la scène du zénith de Rouen ce lundi 26 juin 2017 en revisitant leur répertoire respectif. À la façon de Frank Sinatra, Dean Martin et Sammy Davis, ils entament un nouveau tour de chant pour faire suite au concert des Vieilles canailles donné à Paris en 2014 à guichet fermé pour six dates consécutives.

Une amitié de longue date

C'est à la même époque que les trois compères se rencontrent au square de la Trinité. Ils sont alors ados et le premier contact entre Johnny et Claude Moine, le futur Eddy Micthell, est plutôt empreint d'animosité pour une histoire de vinyle volé pendant une boom. Mais le rock mettra vite tout le monde au diapason.

Dans ce trio de bons copains, Eddy Mitchell se distingue par son humour caustique, Jacques Dutronc par son sens de la dérision et Johnny par son énergie.

De vieilles canailles

Lorsqu'en 2014, les trois compères prennent ensemble le chemin de la scène dans ce projet alors inédit, c'est sous le blason des "Vieilles canailles", ainsi baptisés en référence à la chanson qu'Eddy Mitchell avait jadis interprété avec Gainsbourg. Ces trois compères font preuve sur scène d'une grande complicité, raillant leurs défauts mutuels et ponctuant chacune de leur chanson par des anecdotes bien préparées.

Car les vieilles canailles ne se prennent pas au sérieux. Malgré les tracas, on constate qu'ils se retrouvent toujours sur scène avec le même plaisir!

Échanges de bons procédés

Johnny chante Mitchell qui chante Dutronc...C'est ainsi que pourrait se résumer ce show atypique. Alternant solo, duo ou trio, chacun interprète les tubes des autres accompagné par un grand orchestre.

Johnny laisse cette fois Eddy mener le trio, mais interprète toutefois deux solos sur 23 titres : Gabrielle et Le Pénitencier, un véritable challenge pour Johnny qui lutte en ce moment contre un cancer. Jacques Dutronc et Johnny se retrouvent sur Quelque chose de Tenessee et J'aime les filles, Johnny chante Les yeux menthe à l'eau, et Eddy interprète Noir c'est noir. Ces vieilles canailles reprennent donc le répertoire du concert de 2014, ajoutant toutefois une version inédite de Joue pas le rock'n'roll!

Pratique. Lundi 26 juin à 20h. Zénith de Rouen. Traifs 84 à 192€. Vos billets sur premierrang.trium.fr

