Saint-Jacques-sur-Darnétal : des livres livrés à domicile !

Depuis 2012, la médiathèque de Saint-Jacques-sur-Darnétal pratique le portage à domicile. Tous les premiers mardis du mois, Élodie Bachelet apporte une sélection de livres à une quinzaine d’adhérents de la médiathèque de Saint-Jacques-sur-Darnétal qui ne peuvent pas se déplacer. Il s’agit de séniors, de personnes qui ont subi une opération et qui sont temporairement empêchées, ou de jeunes mamans qui ne peuvent pas venir aux horaires d’ouverture.



La genèse du projet

“Un jour j’ai rencontré par hasard une lectrice habituée de la bibliothèque que je n’avais plus l’occasion de voir en structure. Elle m’a dit qu’elle ne pouvait plus se déplacer, explique la jeune bibliothécaire. C’était une grande lectrice et elle était désolée de ne pas pouvoir se rendre à la médiathèque.”

L’idée d’apporter les livres à domicile est née. Élodie est alors allée à la rencontre de structures qui pratiquaient déjà le portage. Une fois tous les renseignements nécessaires pris, elle décide de monter un dossier. Son projet est rapidement adopté par la mairie qui met un véhicule à sa disposition. Aujourd’hui, le portage à domicile est un service proposé gratuitement aux habitants la commune.