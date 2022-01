Paris (AFP). Retraites: s'il faut allonger la durée de cotisation, nous le ferons, assure Rebsamen

Le ministre du Travail François Rebsamen a assuré mardi que le gouvernement allongerait, si nécessaire, la durée de cotisation requise pour toucher une retraite à taux plein, proposition mise en avant par la Cour des comptes pour sauver les retraites complémentaires. "Il n'est pas question de baisser le niveau des pensions. La légère augmentation des cotisations que nous avons faite" dans la dernière réforme promulguée en janvier 2014, "assure aujourd?hui jusqu'à l?horizon 2023-2025 le système des retraites françaises. Donc c'est une bonne nouvelle pour tous les retraités", a déclaré sur France 3 le ministre. S'"il faut, progressivement, c'est d'ailleurs prévu dans la loi Ayrault, allonger la durée de cotisation, et bien nous le ferons puisqu'il est normal que quand l'espérance de vie s'allonge, on allonge proportionnellement les durées de cotisation", a-t-il ajouté. "Est-ce que c'est deux ans? On verra ce que dire le conseil d'orientation des retraites", chargé par la réforme Ayrault de s'assurer que les mesures prises sont suffisantes pour pérenniser financièrement le système. "Ca peut être une augmentation si il y a 6 mois de vie professionnelle qui sont gagnés. On verra cela", a ajouté M. Rebsamen. La réforme Ayrault prévoit un allongement de la durée de cotisation - pour une retraite à taux plein - qui atteindra 43 ans (172 trimestres) en 2035, pour les générations 1973 et suivantes. En revanche, la loi ne touche pas à l'âge légal de départ à la retraite, qui reste fixé à 62 ans. Elle prévoit que ces mesures puissent évoluer.

