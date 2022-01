Paris (AFP). CGT: face aux pressions, une démission de Lepaon n'est pas exclue

La direction de la CGT est réunie mardi avec une nouvelle fois à l'agenda le sort du numéro un Thierry Lepaon, épinglé pour des affaires liées à son train de vie, et qui pourrait se résoudre à présenter sa démission réclamée par nombre de fédérations, selon des sources internes. La Commission exécutive (exécutif élargi de 56 membres) est réunie mardi au siège de la centrale a Montreuil, près de Paris, pour des débats qui devraient durer toute la journée. Ils doivent organiser la réunion le 13 janvier du Comité confédéral national -CCN, "parlement", seule instance habilitée à révoquer le numéro un. M. Lepaon avait été déjà confronté lundi aux cadres dirigeants du syndicat lors d 'une réunion au siège de la centrale, où de nombreuses voix s'étaient élevées pour réclamer sa démission. "Une majorité large de la cinquantaine d'organisations qui se sont positionnées a demandé la démission de Thierry Lepaon et/ou du bureau confédéral", l'exécutif resserré, avait affirmé à l'AFP une source interne. De puissantes fédérations - services publics, fonction publique - se sont déjà prononcées pour sa démission. "Désormais la balle est dans son camp", a indiqué à l'AFP un cadre dirigeant. Selon lui, M. Lepaon "commence à prendre la mesure de la crise dans laquelle se trouve la CGT". Il pourrait "prendre la mesure qui semble inévitable, c'est-à-dire la démission", selon lui. Cette source n'a pas exclu que cette démission intervienne rapidement. - "Se ranger à l'avis collectif" - Devant ses pairs, lors d'une précédente réunion de la Commission exécutive le 9 décembre, M. Lepaon avait assuré qu'il se soumettrait à l'avis collectif des cadres dirigeants, dans une intervention dont l'AFP a obtenu copie. Précisant qu'il avait pris ses fonctions en mars 2013 "avec l?objectif de permettre à la CGT de se rassembler et de retrouver un élan collectif et démocratique", il avait ajouté: "c'est toujours dans cet état d'esprit que je serai très attentif aux débats et que je me rangerai à l?avis et à la décision collective". S'il s'accroche à son fauteuil, M. Lepaon court alors le risque d'une révocation le 13 janvier par le "parlement" de la CGT, comme l'en a déjà menacé la fédération des services publics. Le secrétaire général est fragilisé depuis les révélations de la presse sur le coût des travaux réalisés dans son appartement de fonction et dans son bureau au siège à Montreuil. L'annonce d'une prime versée à son départ de la CGT Normandie pour prendre la direction nationale a suscité l'indignation. Devant la direction de la centrale la semaine dernière, M. Lepaon a justifié ces indemnités - 26.650 euros et non 31.000 comme indiqué par la presse, selon lui. Cette somme, a-t-il assuré, visait aussi à reconnaître sa "période d'activité militante" en tenant compte du "préjudice" que cela créait sur sa retraite. M. Lepaon a dénoncé ceux qui à l'intérieur de la CGT "ont jeté en pâture aux médias" le syndicat et ses dirigeants. "Cette campagne échappe d?évidence à ses propres initiateurs internes qui continuent toutefois à l?alimenter par des rumeurs", avait-il accusé. "Je suis certain que ma vie militante et personnelle aurait été moins compliquée si j?étais resté secrétaire du Comité régional Normandie", s'est-il désolé. S'il démissionne, la CGT se trouvera devant l'équation difficile de trouver un ou des remplaçants, alors que les dissensions internes, séquelles de la bataille de succession de 2012, sont encore vivaces. "Différents scénarios sont possibles", a indiqué à l'AFP une source interne. Des fédérations - services publics, fonction publique - ont déjà préconisé une "direction collégiale" transitoire, dans la perspective du congrès prévu en 2016.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire