Peshawar (Pakistan) (AFP). Pakistan: des talibans attaquent une école - EN DIRECT

10:51 GMT - Sanglante - Cette attaque est l'une des plus sanglantes perpétrées par le Mouvement des talibans du Pakistan (TTP), proche d'Al-Qaïda et qui combat le gouvernement depuis 2007, et l'une des plus fortes symboliquement car visant des enfants de ses ennemis soldats et officiers. 10:50 GMT - Rebelles islamistes - L'assaut a été revendiqué par le Mouvement des talibans du Pakistan (TTP), principal groupe rebelle islamiste du pays, qui a indiqué vouloir ainsi venger l'offensive militaire, baptisée Zarb-e-Azb, en cours contre lui dans la région. 10:46 GMT - Bombe - Vers 14h30 locales (09H30 GMT), trois des six assaillants avaient été tués, dont l'un en faisant exploser la bombe qu'il portait sur lui, a indiqué Pervez Khattak, chef du gouvernement de la province de Khyber Pakhtunkhwa. 10:42 GMT - Lourd bilan - Cette attaque, qui se poursuit dans l'après-midi près de cinq heures après son lancement, a fait au moins 108 morts, ont déclaré à l'AFP deux ministres de la province de Khyber Pakhtunkhwa dont Peshawar est la capitale. 10:24 GMT - EN DIRECT - Un commando taliban a attaqué mardi une école pour enfants de soldats de Peshawar, principale ville du nord-ouest du Pakistan, provoquant un carnage qui fait au moins 100 morts, dont plus de 80 enfants, selon un bilan des autorités. Les combats se poursuivent en début d'après-midi dans l'établissement où se trouvaient au départ près de 500 élèves, la plupart âgés de 10 à 20 ans, dont on ne sait pas combien restent otages ou prisonniers des combats, faisant craindre un bilan encore plus lourd.

