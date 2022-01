L'après-midi des seniors au cinéma Lux

'Le but, c'est de redonner l'habitude et l'envie aux seniors de renouer avec l'actualité du cinéma, et à sortir aussi”, résume Aurore Bosquet, qui s'occupe de l'éducation à l'image au Lux. A raison de deux séances par mois, elle propose des films accessibles et d'une durée raisonnable. 'Le plus souvent des films français ou qui répondent à leurs centres d'intérêts, mais dans tous les genres : documentaire, fiction, classique et même film d'animation !” Et pour en parler entre eux, rien de tel qu'une collation à la sortie, pour encourager la discussion et le débat. Une formule qui fonctionne depuis maintenant cinq ans, et qui accueille aujourd'hui plusieurs dizaines de seniors chaque mois.



Pratique : Prochain rendez-vous avec “Potiche” de François Ozon mercredi 8 et jeudi 9 décembre. 02 31 82 29 87



Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire