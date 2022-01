Paris (AFP). Fuites d'eau à Paris, une partie du périphérique fermée

Une rupture de canalisation a entraîné l'inondation et la fermeture, durant toute la nuit de lundi à mardi, d'une partie du périphérique parisien, au sud-ouest de la capitale, qui ne devrait être rouvert qu'en milieu de matinée. Le trafic, "très chargé" en région parisienne mardi matin avec 388 km de bouchons cumulés vers 08H30 notamment en raison d'une mauvaise météo, n'était en revanche pas particulièrement affecté par cet incident, a dit à l'AFP le Centre national d'informations routières. Sur le périphérique, la circulation n'était pas plus chargée que d'habitude, a précisé Bison futé. Des opérations de pompage étaient toujours en cours mardi après 08H00 au niveau de la Porte de Saint-Cloud, près du Parc des Princes, a constaté un journaliste de l'AFP. Le périphérique était désert à cet endroit, où l'on pouvait voir en revanche plusieurs camions de pompiers. Sous le tunnel où l'inondation a eu lieu, des pompiers s'affairaient toujours, avec de l'eau jusqu'aux chevilles, avec l'aide d'un groupe électrogène et de tuyaux déployés. "On a dépassé les trois quarts des opérations de pompage, on devrait terminer d'ici 10H00", a déclaré à l'AFP sur place le capitaine Guillaume Fresse des sapeurs-pompiers de Paris. La préfecture de police (PP) avait auparavant annoncé une probable réouverture du périphérique qui permet aux automobilistes de contourner la capitale entre 08H00 et 10H00. Le périphérique est fermé aux voitures entre la Porte de la Muette et la Porte de Saint-Cloud sur sa partie extérieure et entre le quai d'Issy-les-Moulineaux et la Porte de Passy pour son tronçon intérieur. Toutefois, les automobilistes venant de l'autoroute A13 vers Paris peuvent accéder au périphérique intérieur au niveau de la Porte d'Auteuil, a précisé Bison Futé dans son dernier bulletin. Les sapeurs-pompiers de Paris ont été contactés lundi "en fin d'après-midi pour une inondation importante au niveau du tunnel du Parc des Princes", a détaillé à l'AFP le capitaine Fresse. "Sur place nous avons constaté 8.000 m3 d'eau à évacuer suite à la rupture d'une canalisation importante d'eau potable qui a été localisée et coupée par le service des eaux", a-t-il expliqué. Les opérations de pompage ont commencé entre 21H00 et 22H00, et au plus fort de l'inondation, l'eau s'étendait sur une longueur de 200 à 300 mètres, occupant les huit voies du périphérique sur une profondeur allant jusqu'à 1,5 m. Plus de 50 pompiers ont été mobilisés soutenus par une vingtaine d'engins, trois services départementaux d'incendie et de secours, et une société privée mandatée par la ville de Paris pour apporter des moyens de pompage supplémentaires. Une autre fuite a eu lieu lundi en fin d'après-midi dans le même secteur de la capitale, au niveau de la Porte de Sèvres, sans que l'on sache si les deux sont liées. Dans ce second cas, les opérations de pompage n'ont pas eu d'impact sur la circulation selon les pompiers.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire