Peshawar (Pakistan) (AFP). Pakistan: un commando taliban attaque une école pour enfants de militaires

Un commando taliban a attaqué mardi matin une école pour enfants de militaires à Peshawar, principale ville du nord-ouest du Pakistan, une région secouée depuis des années par la rébellion islamiste, selon des responsables militaire, policier et rebelle locaux. L'armée est rapidement intervenue sur place et des échanges de tirs se poursuivaient en fin de matinée, selon les autorités qui ont évoqué plusieurs blessés dans un premier bilan. Cette assaut, revendiqué par les talibans du TTP, intervient alors que l'armée mène depuis plusieurs mois une offensive d'ampleur contre ce mouvement rebelle dans ses bastions des zones tribales du nord-ouest, proches de Peshawar et frontalières de l'Afghanistan. "Il y a eu des échanges de tirs à l'école publique de l'armée de Peshawar. Les troupes ont bouclé la zone et traquant les assaillants rebelles", a déclaré à l'AFP un responsable militaire local. "Cinq ou six personnes sont entrées dans l'école armés et vêtus d'uniformes militaires. Deux écoliers ont été blessés par les tirs", a précisé une source interne à l'école. "L'armée est entrée dans l'école et les échanges de feu se poursuivent", a confirmé Faisal Shahzad, un haut responsable de la police locale. L'attaque a immédiatement été revendiquée auprès de l'AFP par Muhammad Khurasani, un porte-parole du TTP, principal groupe rebelle islamiste du pays. "Nous avons envoyé six hommes pour cette attaque, dont des snipers et des kamikazes (bardés d'explosifs). Il sont l'ordre de tirer sur tous les étudiants adultes mais d'épargner les enfants", a-t-il déclaré.

