Un Noël très gourmand pour Grand-Mare givrée

Au programme :

- Les enfants défieront les bibliothécaires sur des jeux vidéos le mardi 16 décembre à 17 h à la bibliothèque de la Grand-Mare.



- Mercredi 17 décembre à 15 h 30, c’est l’heure du conte à la bibliothèque de la Grand-Mare.



- Vendredi 12 décembre de 14 h à 19 h, l’après-midi sera calme. Conseils de mises en beauté, coiffure et maquillage par des professionnels, relaxation, massage, et initiation au taï-chi… Thé, biscuits et temps calmes seront proposés aux participants.



- Le même jour à 20 h, une soirée karaoké live de Tonio et François est organisée.



- Vendredi 19 décembre, Grand-Mare givrée propose une soirée Guitar Hero et Just Dance avec l’association Back to the Game. L’entrée est gratuite, mais l’inscription nécessaire au 02 35 08 88 99.



- Enfin, le 20 décembre vous pourrez profiter d’une distribution de friandises, organisée par les commerçants du quartier.