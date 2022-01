Avant-Première : Raphaël Personnaz et Régis Wargnier à Rouen

Onzième long-métrage du réalisateur à qui l’on doit Indochine, un film récompensé par 5 césars et un oscar, Le temps des aveux retrace la lutte acharnée d’un bourreau Khmers contre son otage François Bizot, un anthropologue français accusé à tort d’espionnage en 1971 au Cambodge.



Inspiré d’une histoire vraie



Le film s’appuie sur le livre autobiographique de François Bizot Le portail, et restitue le climat de danger permanent par lequel les Khmers rouges assoient leur autorité sur le pays. En pleine période de génocide, on découvre comment cet anthropologue a pu survivre à des conditions de détention et recouvrer sa liberté contre toute attente. Régis Wargnier, que l’on connaît pour son goût pour les fresques historiques, prend le parti d’offrir une deuxième adaptation du roman de François Bizot, déjà mis en scène par Jean Baronnet en 2004.



Cinéaste engagé, Régis Wargnier ne craint pas de relever ce défi, exprimant à travers ses films politiques et historiques sa passion pour l’humain. En focalisant sur la destinée de personnalités choisies, il renoue avec la grande Histoire et donne ainsi une portée universelle à ses drames. Par ce film, le réalisateur confirme à nouveau son indéfectible passion pour l’Asie.



Pratique. Lundi 15 décembre à 20 h. Cinéma Omnia à Rouen. Tarifs 4 à 8,5 €. Tél. 02 35 07 82 70