Le président de l'Assemblée nationale en visite à Barentin

L'élu socialiste s'est d'abord rendu à la mairie de Barentin pour rendre hommage à André Marie, ancien député et conseiller général du secteur et ancien président du Conseil (l'équivalent du Premier ministre actuel) sous la IVe République. Une figure locale dont le parcours a été retracé récemment par Christophe Bouillon et le jeune historien Mathieu Bidaux dans une biographie "André Marie : sur les traces d'un homme d'Etat".

Claude Bartolone a salué la mémoire de l'auteur des "premiers travaux sur les congés payés". Et l'élu d'évoquer des similitudes entre l'époque d'André Marie et la notre, marquée par l'antiparlementarisme et la montée des extrêmes : "L'Histoire bégaierait-elle ou a contrario, nous fournirait-elle un arsenal pour combattre ces tentations", s'est t-il interrogé ?

Claude Bartolone est en ce moment même à Pavilly pour inaugurer les nouveaux locaux de la gendarmerie.