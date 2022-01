Les Drakkars retrouvent le sourire

“Elle fait du bien cette victoire, d'autant plus qu'elle a été acquise avec la manière ”, sourit l'entraîneur Bertrand Pousse. Le suspense n'a pas non plus été exclu de cette belle soirée.



Un nouveau départ

Alors qu'ils menaient logiquement 2-0 grâce à des réalisations de Jeremiah Cunningham (13') et de Jonathan Duchesneau (32'), les Drakkars ont en effet été rejoints au score à la suite de deux pénalités (33' et 44'). Mais contrairement à plusieurs précédents, ils ont “ gardé la tête froide ” selon leur coach et ont su, par Antti Urpo, reprendre un avantage décisif (47'). “ Les joueurs ont été disciplinés défensivement et se sont tous battus jusqu'à la dernière seconde ”, apprécie Bertrand Pousse. Bien que toujours dernier de Ligue Magnus, Caen recolle aux deux équipes qui le précèdent avant de se déplacer à Dijon, vendredi 3 décembre. “ C'est un nouveau départ pour nous ”, espère le capitaine Tommy Lafontaine.



