Paris (AFP). Taxis franciliens en colère: mobilisation contre l'Américain Uber

Fâchés contre la "concurrence déloyale" du géant américain Uber, des chauffeurs de taxi ont prévu de se rassembler dès 05H00 lundi aux abords de Paris, un mouvement qui pourrait fortement perturber le trafic vers la capitale même s'il n'est pas soutenu par les principales fédérations. Ce nouvel épisode dans la guerre des taxis fait suite au refus vendredi du tribunal de commerce de Paris d'interdire le populaire mais controversé service UberPOP, qui a estimé ne pas pouvoir se prononcer car des décrets d'application de la loi Thévenoud encadrant l'activité des VTC et taxis n'avaient pas été publiés. UberPOP, qui met en relation des passagers et des automobilistes qui ne sont pas chauffeurs professionnels, a été ajouté en février à l'offre commerciale parisienne d'Uber, plateforme électronique disponible sur smartphone qui sert d'intermédiaire entre clients et chauffeurs de VTC. "C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase", s'est insurgé le président de Taxis de France, Ibrahima Sylla. Son association, comme le Collectif des taxis parisiens (CTP) et l'Association française des taxis (AFT) notamment, ont prévu de se rassembler à partir de 05H00 autour des aéroports de Roissy, en direction du nord de Paris, et d'Orly, vers l'entrée sud. "C'est un combat contre tout Uber. C'est un ras-le-bol, on n'en peut plus. Autoriser UberPOP, c'est mettre 57.000 taxis français sur le carreau, et donc 57.000 familles. Et ça, c'est hors de question, on ne se laissera pas faire", a dénoncé M. Sylla. - Uber sur la sellette à l'étranger - A partir de 07H00, les différents cortèges convergeront jusqu'aux abords de la place Vauban, dans le 7e arrondissement de Paris, avec une dispersion prévue à 17H00, a indiqué la préfecture de police. "Des répercussions importantes sont prévisibles sur l'ensemble du secteur autoroutier de la région parisienne", a-t-elle prévenu, conseillant aux automobilistes d'éviter les itinéraires empruntés par les taxis et le secteur de la place Vauban. La décision du tribunal est d'autant plus incomprise que Uber est sur la sellette dans d'autres pays. UberPOP a été interdit par un juge en Espagne pour concurrence déloyale, au lendemain d'une décision identique aux Pays-Bas et de l'interdiction à New Delhi de toutes les sociétés de voiturage utilisant une application mobile. En Europe, les autorités danoises et norvégiennes ont déposé plainte contre la société présente dans plus de 250 villes et 50 pays, et celles de la région de Bruxelles ont l'intention de saisir la justice. Des organisations escargot ont déjà été menées en France depuis le début de l'année contre les VTC, et particulièrement Uber, l'une d'elles ayant été marquée en janvier par des débordements et dégradations à Paris. Mais cette fois, l'intersyndicale n'a pas rallié le mouvement, même si elle est favorable aussi à l'interdiction d'Uber. "Nous ne voulons pas déranger les gens à l'approche de Noël", a expliqué Nordine Dahmane (FO), membre de l'intersyndicale CFDT, CGT, FO SDCTP et CST. Celle-ci se réunira lundi à 16H00 pour décider d'une éventuelle action en janvier, qu'elle espère d'ampleur nationale. La Fédération nationale du taxi (FNDT) "bien que comprenant l?exaspération de certains chauffeurs de taxi, n?appelle pas à manifestation et laisse l?initiative à ses adhérents et sympathisants de rejoindre le mouvement de protestation du lundi 15 décembre s?ils le désirent", selon un communiqué. Au cabinet du Premier ministre Manuel Valls, on indique que "la plupart des dispositions de la loi Thévenoud entreront en vigueur au 1er janvier", avec une présentation du décret principal cette semaine au Conseil d'Etat.

